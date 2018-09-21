Цитата: yudjin:

чабаны то теперь все в кабинетах



А вот, не скажите. Как-то мне надо было пса оперировать (в 90-х), а наш ветеринар говорит, кетгута сейчас нету, не могу делать операцию. Я ему: "Так, кетгут же из бараньих кишок делают. У нас что, баранов мало, что ли?". А он мне ответил: "Дело не в том, что баранов на пастбищах мало. Дело в том, что их в кабинетах много".