/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Остановочный павильон разгромили в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Остановочный павильон разгромили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии павильона на остановке "Большевичка" в Костанае прислал на вотсап "НГ" пользователь НОЧНОЙ ДОЗОР. Фото сделаны сегодня, 21 сентября, примерно в 8 часов утра.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Остановочный павильон разгромили в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2834
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то случилось стоять в сильный дождь в такой остановке , народ сжался посередине как бараны на убой и промокли до нитки
Профайл Посетить вебсайт

* yudjin
Re: Остановочный павильон разгромили в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5517
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.09.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
народ сжался посередине как бараны на убой

отличное сравнение, чабаны то теперь все в кабинетах и на лехусах.
Профайл

* amduscias
Re: Остановочный павильон разгромили в Костанае
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чабаны то теперь все в кабинетах


А вот, не скажите. Как-то мне надо было пса оперировать (в 90-х), а наш ветеринар говорит, кетгута сейчас нету, не могу делать операцию. Я ему: "Так, кетгут же из бараньих кишок делают. У нас что, баранов мало, что ли?". А он мне ответил: "Дело не в том, что баранов на пастбищах мало. Дело в том, что их в кабинетах много".
Профайл

§ 211
Re: Остановочный павильон разгромили в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто Это назвал Остановочным павилионом?
Это обыкновенный кусок г.., стекла, который поставили для установки рекламы..
Профайл

§ Sniper
Остановочный павильон разгромили в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 11:52
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 6
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх