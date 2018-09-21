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§ NG.kz
Как строители "берегут" природу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На трассе между Нечаевкой и Владимировкой, в сторону Боровского, строители дороги заливают не только асфальт, но и ближайшие посадки. Видимо технология такая.
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* amduscias
Re: Как строители "берегут" природу
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, дебилы, чо...
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§ Солнышко
Re: Как строители "берегут" природу
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 21.09.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе ездила на рыбалку в Узункольский район. Когда по трассе ехали (Боровской) всё время думала: какие молодцы были советские строители дорог, что посадили такие шикарные деревья вдоль трассы. Время от времени очень хотелось сфотографироваться с разноцветными канадскими клёнами, яблонями, берёзами, осинами, жаль времени не было останавливаться. А современные строители значит битумом всё заливают...
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* amduscias
Re: Как строители "берегут" природу
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
какие молодцы были советские строители дорог, что посадили такие шикарные деревья вдоль трассы.

Эти посадки, кстати, не просто так делались и имеют огромное значение для защиты тех же дорог от снега. Поэтому эти земли были не последней категории в реестре и имели государственное значение. Сейчас же на этих полосах каждый делает, что хочет. Люди, которые наносят вред придорожным посадкам, а то и вовсе их уничтожает - преступники, я не шучу. За это судить надо.
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§ Sniper
Как строители "берегут" природу
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 12:08
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