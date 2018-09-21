Цитата: Солнышко:

какие молодцы были советские строители дорог, что посадили такие шикарные деревья вдоль трассы.

Эти посадки, кстати, не просто так делались и имеют огромное значение для защиты тех же дорог от снега. Поэтому эти земли были не последней категории в реестре и имели государственное значение. Сейчас же на этих полосах каждый делает, что хочет. Люди, которые наносят вред придорожным посадкам, а то и вовсе их уничтожает - преступники, я не шучу. За это судить надо.