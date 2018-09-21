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§ NG.kz
Белая цапля на пляже в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео белой цапли на пляже "Мохито" в Костанае прислал на вотсап "НГ" пользователь Евгений.

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[Исправлено: Volkov, 21.09.2018 - 11:46]

§ сайлау курманов
Re: Белая цапля на пляжже в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2834
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая цапля , это ведь журавль
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* amduscias
Re: Белая цапля на пляжже в Костанае
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не редки они для наших мест. Если перейти за мост кжбинский, в сторону Садового, там и белые и серые гнездятся. Только точно не скажу где, иначе всякие дебилы туда попрутся поглазеть да нагадить. А цапли - народ осторожный, двуногих без перьев не любят. И правильно делают. В прошлом веке тех же белых цапель чуть вовсе не истребили из-за красивых белых перьев - эгреток. Эгретками перья называли, потому что латинское название белых цапель - Egretta alba. А перья, видите ли, были нужны, чтобы дамочкам в шляпки вставлять. Вот ещё один аргумент в пользу того, что бабы - зло. А мужики с ружьями, эти дурноляпы, ради удовлетворения запросов алчных модниц отстреливали цапель пачками. Хорошо, что одумались вовремя. Не истребили до конца. Теперь этих цапель везде навалом, и хорошо.
Самый классный вид у цапель, как белых, так и серых, когда они летят вечером в контровом свете и ты видишь только темный силуэт на фоне неба. Полное впечатление, что это какой-то птеродактиль. Есть в них что-то архаичное и эпичное одновременно.
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* amduscias
Re: Белая цапля на пляжже в Костанае
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
какая цапля , это ведь журавль


Ну, вы орнитолог, блин... :lol: :lol: :lol:
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* amduscias
Re: Белая цапля на пляжже в Костанае
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, кстати, показатель того, как плохо люди знают родную природу)))
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