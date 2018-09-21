amduscias Re: Белая цапля на пляжже в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6287

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:32 Не редки они для наших мест. Если перейти за мост кжбинский, в сторону Садового, там и белые и серые гнездятся. Только точно не скажу где, иначе всякие дебилы туда попрутся поглазеть да нагадить. А цапли - народ осторожный, двуногих без перьев не любят. И правильно делают. В прошлом веке тех же белых цапель чуть вовсе не истребили из-за красивых белых перьев - эгреток. Эгретками перья называли, потому что латинское название белых цапель - Egretta alba. А перья, видите ли, были нужны, чтобы дамочкам в шляпки вставлять. Вот ещё один аргумент в пользу того, что бабы - зло. А мужики с ружьями, эти дурноляпы, ради удовлетворения запросов алчных модниц отстреливали цапель пачками. Хорошо, что одумались вовремя. Не истребили до конца. Теперь этих цапель везде навалом, и хорошо.

Самый классный вид у цапель, как белых, так и серых, когда они летят вечером в контровом свете и ты видишь только темный силуэт на фоне неба. Полное впечатление, что это какой-то птеродактиль. Есть в них что-то архаичное и эпичное одновременно.