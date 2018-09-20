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§ NG.kz
Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных - АДГСПК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Парламенте рассмотрят предложение Антикоррупционной службы об установлении персональной ответственности руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных. Об этом заявил заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов.
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§ сайлау курманов
Re: Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.09.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если так было бы на самом деле , то главному давно пора уже на покой
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§ 211
Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных - АДГСПК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно..
Как насчет Ел...?
Как то с законом то поспешили немного..
Ах да, тут про министров только..
Приношу глубокие Извинения..

[Исправлено: 211, 20.09.2018 - 21:00]
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§ drakon
Re: Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Как то с законом то поспешили немного..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32346

Даже если закон - примут, Елбасы его не подпишет... 8-)
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§ 211
Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных - АДГСПК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже если закон - примут, Елбасы его не подпишет...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779423&topic_id=35586&forumid=1#779423

А то так можно с начальством бороться, пошел украл, а насяльника сняли, потом его насяльника, потом насяльника насяльника и так до министра и до .....
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§ Сыкымы
Re: Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И судить и сажать тех, кто Даёт взятки, наравне с теми, кто Берёт взятки. Даже если они взятку таковой не считают.
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§ Обликоморале
Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных - АДГСПК
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6057
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.09.18 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хахаха...там уже и будущие министры должны быть в отставке..)
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§ pro100tak
Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных - АДГСПК
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 21.09.18 - 08:48
Комментарий проходит проверку.
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