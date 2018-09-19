Цитата: dandiv:

Не совсем согласен - некоторым да, но есть и другой вариант: Северо-западный район (или как он сейчас именуются?) с левой стороны от Гагарина - изначально планировался вроде крытый многоэтажный паркинг, но по опыту такого паркинга в районе наримановки (где ценник за место нехилый такой), решили наверно что покупать места не станут и сделали простую стоянку, на которой места вроде все выкуплены жильцами. Но жителей с авто в том районе намного больше и ставить машины негде. Вдоль Гагарина есть шировая улица с парковочными карманами, но там спустя какое-то время установили знаки стоянка запрещена с 22.00 до 7.00 (могу ошибаться - не помню просто), так-что на ночь ставить авто может быть затратно (штрафовать то могут)



блин... сейчас по карте посмотрел - в статье про Алтын-Арман и про тот район, о котором я писал как раз и есть этот самый район Тогда все становится понятно