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§ NG.kz
Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографию незаконной парковки в новом микрорайоне Костаная прислала на вотсап "НГ" пользователь Руслана.
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§ drakon
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да очень просто. Проезжая часть слишком узкая.
Если припаркуется на ней. Другие автО-не
смогут проезжать... :lol:
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§ dandiv
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.09.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Проезжая часть слишком узкая.
Если припаркуется на ней. Другие автО-не
смогут проезжать... :lol:

Верно замечено! Сейчас новые микрорайоны строят так, как будто в Казахстане земли нет. Проезжая часть узкая, стоянок почти нет
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§ Обликоморале
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6057
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да очень просто. Проезжая часть слишком узкая.

Да она в любом дворе узкая. Не только в новостройках. Просто некоторым сложно свою пятую точку до подъезда с парковки, стояки для авто донести.
Выход один, ставить невысокие заборчики на пешеходной дорожке.
Ну или сливать полиции таких водятлов.
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§ bgb
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проще архитекторам и проектировщикам надавать по мозгам.
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§ dandiv
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.09.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Просто некоторым сложно свою пятую точку до подъезда с парковки, стояки для авто донести.

Не совсем согласен - некоторым да, но есть и другой вариант: Северо-западный район (или как он сейчас именуются?) с левой стороны от Гагарина - изначально планировался вроде крытый многоэтажный паркинг, но по опыту такого паркинга в районе наримановки (где ценник за место нехилый такой), решили наверно что покупать места не станут и сделали простую стоянку, на которой места вроде все выкуплены жильцами. Но жителей с авто в том районе намного больше и ставить машины негде. Вдоль Гагарина есть шировая улица с парковочными карманами, но там спустя какое-то время установили знаки стоянка запрещена с 22.00 до 7.00 (могу ошибаться - не помню просто), так-что на ночь ставить авто может быть затратно (штрафовать то могут)
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§ 211
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие соседи то там..
Сами то где жыпы свои ставят вечером?
Точно так же..
Просто если насолить другому соседу..
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§ 211
Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жып то он поставил Уважительно к другим, чтобы их жыпы проходили..
Богатый район, обеспеченные люди, Назарбаев Школа и в е такое, чо им еще там воевать?
Скорее всего фотал просто так тут оказавшийся, не житель этого престижного для удачливых людей района..
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§ Сабыр
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму,а зачем сделали крюк мимо плазы по Гагарина?? Зачем люди столько объезжают,чтобы попасть в дома сзади торгового центра?? Проектировщики,ау,вы на что и где учились?? Где здравый смысл и почему на поворотах так узко??? Машинам не разъехаться! Сделайте выезд сразу на Гагарина,зачем эти петли???!!! Или чтобы все любовались новым зданием обл суда? Навертели этих узких поворотов,заворотов! Зачем?!
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§ dandiv
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.09.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Не совсем согласен - некоторым да, но есть и другой вариант: Северо-западный район (или как он сейчас именуются?) с левой стороны от Гагарина - изначально планировался вроде крытый многоэтажный паркинг, но по опыту такого паркинга в районе наримановки (где ценник за место нехилый такой), решили наверно что покупать места не станут и сделали простую стоянку, на которой места вроде все выкуплены жильцами. Но жителей с авто в том районе намного больше и ставить машины негде. Вдоль Гагарина есть шировая улица с парковочными карманами, но там спустя какое-то время установили знаки стоянка запрещена с 22.00 до 7.00 (могу ошибаться - не помню просто), так-что на ночь ставить авто может быть затратно (штрафовать то могут)

блин... сейчас по карте посмотрел - в статье про Алтын-Арман и про тот район, о котором я писал как раз и есть этот самый район :oops: Тогда все становится понятно
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§ Обликоморале
Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6057
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Но жителей с авто в том районе намного больше и ставить машины негде.

Там есть шикарная по площади автостоянка, но даже ночером она не заполнена полностью. Это раз.
Проектировщики конечно как всегда в чем то напортачили, тут я не спорю даже. Это два.
Но есть еще один нюанс. Там на одну квартиру, порой по три машины. Такое даже в богатой местами Европе не предвидят. Это три.
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§ Сыкымы
Re: Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.09.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
есть еще один нюанс. Там на одну квартиру, порой по три машины

А зачем ещё подземный паркинг покупать? Зачем лишние деньги тратить?
Цитата:
dandiv:
как будто в Казахстане земли нет

Вот и ставят на земле. А то, что мой жып пешеходам мешает - так это нас**ть. Раз пешком ходят - знач, они не люди, а бишара. Потерпят, обойдут, не сломаются - ну судьба у них такая! Вот и весь менталитет... :-x
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§ 211
Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Раз пешком ходят

Хех..
Там пешком ходят такие же с тремя жыпами на семью..
Не знать этого, значит не жить у нас..
Вот они и решили проучить такого же..
Сами недалече от него ушли то в принципе..
Видел я как они в выкупленном садике воюют друг с другом..
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§ Обликоморале
Вот так паркуются в районе Алтын-Арман.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6057
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.09.18 - 07:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А зачем ещё подземный паркинг покупать? Зачем лишние деньги тратить?

Да нету там у большинства лишних денег.
Все по уши в кредитах...квартиры, машины, айфоны все куплено в кредит..обычные местные понты рулят..
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