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§ NG.kz
Не обещайте деве юной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вывеску «Chocolate кафесi» после часа путешествий по микрорайону КСК мы с подругой взглянули с сожалением. Есть хотелось неимоверно, а в заведении с таким кондитерским названием нальют, небось, чая-кофе, предложат десерт, подумали мы. И ошиблись.
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§ kbkz1980
Re: Не обещайте деве юной
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3766
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.09.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой формат рубрики намного интересней.Спасибо.
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§ Сыкымы
Не обещайте деве юной
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я спросил - Входят ли 10% в стоимость блюд

А кто знает - входят или нет? В меню написана только стоимость блюда, а сколько кому идёт - не расписано. Приносят счёт, в нём подбита сумма съеденного/выпитого, а ниже, отдельной строкой, - "10% за обслуживание" и приплюсовано к счёту. И заплатить эти 10% ты - ОБЯЗАН!!! вне зависимости от качества. А вот чаевые - это уже на личное усмотрение :-)

[Исправлено: Сыкымы, 21.09.2018 - 01:14]
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§ Сыкымы
Не обещайте деве юной
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
через соломинку. Неужели...

Только лица женского пола. И не отрывая кружку/бокал от - стола ;-) Т.е. при этом руки могут вообще - не участвовать, ну или только за соломинку - держатся :lol:
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§ maxsaf
Re: Не обещайте деве юной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.09.18 - 05:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
"10% за обслуживание" и приплюсовано к счёту. И заплатить эти 10% ты - ОБЯЗАН!!! вне зависимости от качества.

А в некоторых странах цены указаны без налогов, потом когда в конце все посчитают - на эту сумму налог приплюсовывают. И никуда не денешься - заплатишь. Обычно в пределах 10%-15% выходит налог. И такие вещи там считаются очевидными, поэтому заранее не предупреждают.
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§ Обликоморале
Не обещайте деве юной
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6057
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.09.18 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я в этой забегаловки лет пять назад еще..
Смотрю ничего не поменялось..
Непрезентабельный интерьер, отвратное обслуживание ( кстати именно тогда и не заплатили тех 10% за него).
Еда, одно могу сказать...просто съедобная..
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§ сайлау курманов
Re: Не обещайте деве юной
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот приезжие из юга вообще молодцы , умудряются с пятью кило мясо и мешком риса накормить сто и более человек , сам видел когда коттедж по суткам сдавал,с раннего утра палаушы, так называют повара по плову начинает обжаривать это мясо в пяти литрах подсолнечного масла в большучем казане постепенно перемешивая , добавляет морковь и лук и снова перемешивая и так почти два часа. Под занавес кидают только что промытый рис и оставляют томиться на пару часов. Сытно , экономно и главное все довольны
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