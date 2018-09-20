сайлау курманов Re: Не обещайте деве юной #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2832

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:32 вот приезжие из юга вообще молодцы , умудряются с пятью кило мясо и мешком риса накормить сто и более человек , сам видел когда коттедж по суткам сдавал,с раннего утра палаушы, так называют повара по плову начинает обжаривать это мясо в пяти литрах подсолнечного масла в большучем казане постепенно перемешивая , добавляет морковь и лук и снова перемешивая и так почти два часа. Под занавес кидают только что промытый рис и оставляют томиться на пару часов. Сытно , экономно и главное все довольны