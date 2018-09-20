Цитата: Они не смогут получать медицинскую помощь, когда будут введены выплаты в ОФМС с физическим лиц, кроме экстренной, и им придется все оплачивать самим

Люди уже давно без вашего офмс оплачивают сами лечение. Попробуйте лечь в больницу без денег. На завтра вас уже похоронят. Пугают они блин ... поздно пугать уже.