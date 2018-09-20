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≡ Единый совокупный платеж в Костанайской области планируют взимать с 322 000 человек		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Единый совокупный платеж в Костанайской области планируют взимать с 322 000 человек
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33743
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошлый год в области было выявлено 322 000 человек, которые более 12 месяцев не перечисляли взносы в пенсионный фонд. Об этом сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ области Аида ХУСАИНОВА.
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§ Vital
Re: Единый совокупный платеж в Костанайской области планируют...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6171
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.09.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 Они не смогут получать медицинскую помощь, когда будут введены выплаты в ОФМС с физическим лиц, кроме экстренной, и им придется все оплачивать самим

Люди уже давно без вашего офмс оплачивают сами лечение. Попробуйте лечь в больницу без денег. На завтра вас уже похоронят. Пугают они блин ... поздно пугать уже.
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§ Vital
Re: Единый совокупный платеж в Костанайской области планируют...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6171
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.09.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем самозанятым в личном подсобном хозяйстве мы предлагали зарегистрироваться, как индивидуальным предпринимателям.

Расскажите это Ирине Эхнер, той которой корову загубили вакциной и теперь ей приходится на последние деньги гонять за лекарствами. Она будет очень рада зарегатся в ИП.
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§ Адам
Re: Единый совокупный платеж в Костанайской области планируют...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 21.09.18 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сауле Аймухамбетова ответила: - Они не смогут получать медицинскую помощь..

Противоречит требованиям:
Конституции Республики Казахстан, п.2, ст. 14

Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. :-P

Или всё таки кто-то и может?.. :-o
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§ Адам
Единый совокупный платеж в Костанайской области планируют взимать с 322 000 человек
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 21.09.18 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будет включать четыре вида налогов
и составлять 1 МРП - с городского населения
и 0,5 МРП - с сельских жителей.


:-x Так-же противоречит требованиям п.2, ст. 14 КОНСТИТУЦИИ РК.

:-( .. место жительства однако..

[Исправлено: Адам, 21.09.2018 - 06:27]
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