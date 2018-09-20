211 Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных - АДГСПК #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4597

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:07 Цитата: drakon:

Даже если закон - примут, Елбасы его не подпишет...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779423&topic_id=35586&forumid=1#779423 Даже если закон - примут, Елбасы его не подпишет...Источник:

А то так можно с начальством бороться, пошел украл, а насяльника сняли, потом его насяльника, потом насяльника насяльника и так до министра и до .....