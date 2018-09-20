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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.09.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а чего крутого есть сырую рыбу

Роллы у него на фото, а не суши. Там сырой рыбой и не пахнет дажа... :lol: Но, тем не менее, "хлопец" чувствует себя "крутым"... Настолько "крутым", что круче только - яйца... :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Марик а чего крутого есть сырую рыбу? Не ел

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779435&topic_id=29403&forumid=2&1537463377

Да там то я и рыбы не видел..
Это же епонцы..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Роллы у него на фото, а не суши

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=779438&order=0&viewmode=flat&pid=779436&forumid=2#779438

Не знаю что там у меня, но все довольны, и я сейчас ем что то очень острое, которое почти выкинули..
А ролики или суши, я их не различаю..
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3766
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.09.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суши-роллы)))
Лучше нет закуски-квашенной капустки
И подать- не стыдно
И сожрут-не жалко!
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Марик а чего крутого есть сырую рыбу? Не

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=13290

Крутого ничего нет, но круто дожить как среднестатистический епонец, до 110ти..
В этом крутость брат..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
подать- не стыдно
И сожрут-не жалко!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=779441&order=0&viewmode=flat&pid=779436&forumid=2#779441

Вот иногда, у тебя есть какое то необьяснимое разуму просвятление души..
И говоришь и понимаешь ситуацию очень разумно..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то боялся, начитался в тырнете что такое замерзшаяся или как ее там беременность..
И что самое опасное с 16ти до 18ти недель..
Тут то я и начал трусить, думаю если не то, нет смысла просто жить..
Я и своей сказал перед этим, нажрусь если что, не стал ее пугать что охота просто сдохнуть будет..
Эх как жить охота, хотя тебе уже почти писят, но смысл?
Не знаю на что я готов был сегодня, но все вроде прошло..
Пока что..
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