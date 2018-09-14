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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 887 из 888«1...885886887888»
§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу все фото вставить, но у меня два нарушения, и тем более пивко..
Особо ретивые обоснуют это как призыв к алкоголиче кой зависимости..
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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Она знает что она в семье никто,

Цитата:
211:
Ох как хочу я дочку...
О Боже какой я мушчина...
Не знаю, почему, но охота дочку..

Пипец... мушчина... Просто красавчег... :-o
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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я и сейчас..
Что обмываю уже забыл

Как зачал-то - хоть помнишь? Или тоже "по синьке"? Ты-то спрыгнешь, а ей всю жизнь - мучиться... Не "расписался" до сих пор - "жаба" душит, а песни тут поёшь... Ну ты - "типок", а "мушчину" из себя строишь...
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как зачал-то - хоть помнишь? Или тоже "по синьке"? Ты-то спрыгнешь, а ей всю жизнь -

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778774&topic_id=29403&forumid=2#778774

У тю тю какой...
И все тебе интересно..
Ну а насчет спрыгну, да, не доживу..
А для этого и отдаю весь свой небольшой бизнес ей и ребенку..
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
отдаю весь свой небольшой бизнес ей и ребенку..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=13290

Марик, Завещание - оформи у Нотариуса... 8-)
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
оформи у Нотариуса...

Да это долго, каждую хату и по 7000 тенге нужно платить и свидетеля.
Лучше и дешевле расписаться..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Какой то самолет сбили опять американцы в Сирии..
Только что по радио услышал, совместно с Израилем что ли..
Пока я ремонт то делаю, даже не знаю что с америкснцами творится..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ищут хозяина авто костанайского..



По васапу просят везде поскидывать.
Водятела придавило там на смерть что ли..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня своей устроил романтический вечер..
Ну и остальной кампашке..



Прошли УЗИ, незапланированное..
Ну все нормально сказали..
У меня то паника была, на 17й неделе нет шевелений, оказывается рано..
Ей еще подружбайка сказала это плохо..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя у меня вот свое суши, у Епонцев заказал специально..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот..
Все суши с Епонии или ролики сьедены..
Я успел схватить только одну штучку..



Вот это романтический вечер..
У кого он был в последний раз?
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я успел схватить только одну штучку..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779429&topic_id=29403&forumid=2#779429

Не знаю - почему, но я суши - терпеть не могу... :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4597
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
почему, но я суши - терпеть не могу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779432&topic_id=29403&forumid=2#779432

Да я тоже его не очень, просто до нас дошла мода что ли, еще пару лет назад, с отрю вся Крутизна берет суши, тоже иногда хочется почувствовать себя крутым..
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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.09.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
у меня вот свое суши

ну так это не Суши, а от х***а Уши. Ты народ в заблуждение не вводи... как некоторые производители продуктов питания. Лан, хоть закоптили. 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.09.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
суши, тоже иногда хочется почувствовать себя крутым..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779432&topic_id=29403&forumid=2&1537461493

Марик а чего крутого есть сырую рыбу? Не ел и пробовать не хочу, как и стейки с кровью и прочее полусырое. Пусть "крутые" и едят.
;-)
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Ответить Новый топик
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