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§ NG.kz
Не обещайте деве юной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вывеску «Chocolate кафесi» после часа путешествий по микрорайону КСК мы с подругой взглянули с сожалением. Есть хотелось неимоверно, а в заведении с таким кондитерским названием нальют, небось, чая-кофе, предложат десерт, подумали мы. И ошиблись.
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§ kbkz1980
Re: Не обещайте деве юной
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.09.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой формат рубрики намного интересней.Спасибо.
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