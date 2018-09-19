211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1312





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4584

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:13 В гараже нахожу валяющиеся сэндвич или бюргер панели и...

С удивлением обнаруживаю что резал то я их не так, оттого и забросил..

По идее нужно резать поперек, хватает на два стандартных окна..

Я резал вдоль..







Столько денег выкинул тогда, и нафик в гараж спрятал эти сэндвичи..

А нужно было тт в его то их знать как резать..