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§ NG.kz
Улучшить работу "Правительства для граждан" предлагают гражданам Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила новый проект «Краудсорсинг» на сайте www.gov4c.info, который позволяет казахстанцам оставлять свои предложения по совершенствованию бизнес-процессов оказания госуслуг.
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§ 211
Re: Улучшить работу "Правительства для граждан"...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4584
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ставить лайки. 

Вообще этого никогда не понимал..
Плюсики, минусики, лайки..
Как будто лаешь..
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§ Гога
Улучшить работу "Правительства для граждан" предлагают гражданам Казахстана
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.09.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не понимаешь - так зачем афишировать всем . Или только отметиться в комментариях ?
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§ 211
Улучшить работу "Правительства для граждан" предлагают гражданам Казахстана
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4584
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ну не понимаешь - т

Согласен..
Автор Лайков немного не понимает, зачем это вообще сказал..
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