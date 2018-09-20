/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не обещайте деве юной		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Не обещайте деве юной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33735
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вывеску «Chocolate кафесi» после часа путешествий по микрорайону КСК мы с подругой взглянули с сожалением. Есть хотелось неимоверно, а в заведении с таким кондитерским названием нальют, небось, чая-кофе, предложат десерт, подумали мы. И ошиблись.
Читать статью

§ юля елиссева
Re: Не обещайте деве юной
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1116
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.09.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Дора начала фотографировать съедаемые блюда!
Профайл

* drakon
Не обещайте деве юной
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В Chocolate мы усидели без 5 тенге 6 000.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24656

Ничё себе - цены. У нас в Китайском, за 15 евро,
я могу кушать весь вечер, с 18.00 до 22.00.
Примерно 20 различных блюд... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 20.09.2018 - 14:32]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 196
Пользователей: 4
Всего: 200

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх