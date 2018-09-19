211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1310





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4568

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:40 Цитата: Sniper:

которая из них твоя келинка



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25444&post_id=779365&order=0&viewmode=flat&pid=779352&forumid=2#779365 которая из них твоя келинкаИсточник:

В Казахстане разрешено иметь четыре штуки сразу, а вообще сколько юрт, то есть квартир, столько и жен можешь иметь..

Главное обеспечивать..

Так что эти две мои..

Одна старшая, другая младшая..

У каждой своя юрта, свой шанырак..



[Исправлено: 211, 20.09.2018 - 13:41]