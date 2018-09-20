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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Возвращение Патамушты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33735
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подъезжал он намедни в Костанайскую область вместе с командой Минздрава. Журналисты познакомились с ним на специально собранном брифинге. Не с вождем племени зулусов, даже не с человеком. А с подходом к информированию общества.
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§ Victor Yang
Re: Галина КАТКОВА: Возвращение Патамушты
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10936
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И дались людям эти объединения? Это для внутреннего пользования - потому персонал и против - новое начальство, новая политика, сокращение администрации. Пациентам-то какая разница?
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§ Козлов я
Re: Галина КАТКОВА: Возвращение Патамушты
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.09.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как не лечили, так и не будут лечить.
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