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§ NG.kz
Хаос между генералом и воинами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33735
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке улицы Воинов-Интернационалистов и улицы генерала Арыстанбекова не работают светофоры. Люди переходят наугад, машины кишат. Никто не собирается, по ходу, ничего ремонтировать. Даже регулировщик не стоит!
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§ yudjin
Re: Хаос между генералом и воинами
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5516
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром светофоры на перекрёстке заработали.
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§ alex_60
Хаос между генералом и воинами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позавчера в районе 17.00 там машины три сошлись мордами,
скорая стояла,полицаи, и именно в районе пешеходного перехода.
через час ехал обратно, лужи антифриза на перекрестки, куски бамперов,
и в мерах десяти машина с мигалками.
на перекрестке- никого из полицаев.
выехать с генерала на воинов оказалось непросто.
а вечером предыдущего дня переходил там, так машины перли ,
как будто пешеходов и нет для них.
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§ yudjin
Хаос между генералом и воинами
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5516
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
куски бамперов,

у нас же так всегда... пока бампер не грянет, никто не пошевелится!
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