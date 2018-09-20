alex_60 Хаос между генералом и воинами #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1237

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:33 позавчера в районе 17.00 там машины три сошлись мордами,

скорая стояла,полицаи, и именно в районе пешеходного перехода.

через час ехал обратно, лужи антифриза на перекрестки, куски бамперов,

и в мерах десяти машина с мигалками.

на перекрестке- никого из полицаев.

выехать с генерала на воинов оказалось непросто.

а вечером предыдущего дня переходил там, так машины перли ,

как будто пешеходов и нет для них.