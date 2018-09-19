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Куратор темы: Обликоморале
§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6053
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
страдают некоторые своей исключительностью.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34986&post_id=779331&order=0&viewmode=flat&pid=779329&forumid=2#779331

Это болезненные или как в старю-юродивые.
Я то по доброте душевной, советую им показаться специалистам. Даже Лили можна, она у нас цельный психолог.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.09.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Даже Лили можна, она у нас цельный психолог.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34986&viewmode=flat&sortorder=0&start=405&1537370860

Это совет Лили или рекомендация "нуждающимся"? ;-)
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.09.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лили не знаю от куда такие изменения? Д

Последнее время боюсь кого то обидеть,
И мнение своё держу при себе-это же моё мнение,
Возможно оно будет не правильное))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6053
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Можно сказать и то и другое))
Цитата:
kbkz1980:
Последнее время боюсь кого то обидеть

Чой та с тобой происходит? Может влюбилась?
Виталик, ау..Лиля созрела..
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Личностный рост,а ты озабоченный всё про койку)))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6053
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Мадам, где про койку была речь?)))))
Или у вас любовь при личном росте, стала ассоциироваться с койкой? :lol: :lol: :lol:
Тут возникает вопрос...кто больше из нас озабоченный))))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6053
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Я это, надеюсь не обидел?
А то чот мне уже страшно стало...
я знаю, твоя месть может быть ужастна и коварна...
ты уж не серчай на меня, пошляка... :lol:
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14590
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Личностный рост,

Цитата:
Обликоморале:
при личном росте

Лилли,мне кажется, в этом
какая то разница есть?... :lol: :oops:
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