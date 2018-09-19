Обликоморале Антифлуд для адекватныхъ. #412





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6053

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:57 Цитата: kbkz1980:



Я это, надеюсь не обидел?

А то чот мне уже страшно стало...

я знаю, твоя месть может быть ужастна и коварна...

ты уж не серчай на меня, пошляка...