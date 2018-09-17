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§ NG.kz
Если вам не повезло быть исключением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33729
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Костанайский район, сегодня вызвали в сельский акимат, выдали под роспись отказ в продлении аренды земельных участков, прокуратура отменила ранее выданные разрешения о продлении аренды. Мотив - через 2-3 недели участки будут выставлены на аукцион. Кто еще получил такие уведомления? С чем связано, какие подводные течения ожидаются, в чьих интересах?» Такая народная новость на днях пришла на наш сайт ng.kz. Как и предполагала «НГ» в публикации «Сигнал от коллегии» (№ 36, 6 сентября), решение апелляционной инстанции по спору между отделом земельных отношений Костанайского района и КХ Губенко, принятое 4 сентября, приобрело принципиальное значение для множества подобных ситуаций.
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§ MedVed820607
Re: Если вам не повезло быть исключением
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.09.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь. Хотябы 1 предприниматель попавший на деньги из-за халатности чиновников подаст на них в суд на возмещение ущерба и выиграет его.
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§ 211
Re: Если вам не повезло быть исключением
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4566
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Надеюсь. Хотябы 1 предприниматель попавший на деньги из-за халатности чиновников подаст на них в суд на возмещение ущерба и выиграет его.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24649&1537189739

Нет.
Надеяться не нужно.
Без вашей реальной поддержки, а это поддержка народа, им не справиться..
Надеюсь ты реально поддержишь их в этом начинании с другими такими же..
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§ elektron
Если вам не повезло быть исключением
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично у меня ощущения, что прокуратура переходит границы не только своих полномочий, но и вседозволенности.
Согласно закону РК:
"- Статья 84. Общие положения и принципы принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд

1. Земельный участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях при невозможности иного способа удовлетворения этих нужд и условии равноценного возмещения имущества с согласия собственника или негосударственного землепользователя либо по решению суда."

Выставлять на аукционы? Нет такой графы в законодательстве.

Подробнее здесь, если кому интересно и разбирается, а чёрт ногу сломит, в этих формулировках:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1040583#sub_id=840000
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§ elektron
Если вам не повезло быть исключением
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данное мероприятие вроде ни как не вписывается, в правовые полномочия прокуратуры. Для этого есть соответствующие органы по землепользованию и суды 8-)
Если целевое использование согласно договору о его использовании не нарушается, то может в КНБ обратиться?

[Исправлено: elektron, 17.09.2018 - 15:05]
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§ elektron
Re: Если вам не повезло быть исключением
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.09.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то подозрительно тихо тут стало :-x
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§ elektron
Re: Если вам не повезло быть исключением
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.09.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно это предложение вызывает уже отторжение, :
"По поручению прокуратуры подразделениями комитета по управлению земельными ресурсами в прошлом году были проведены проверки законности наделения предпринимателей землей, правом временного землепользования"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24649&1537376699

Они кем себя возомнили? Прокуратура в смысле подразумевается.

с каких это пор проводится тендер на землевладения?:
"что более 340 участков были переданы бизнесу в пользование незаконно. А именно - без проведения конкурсных процедур. Только в Костанае таких участков 63, много в Костанайском районе, а в общем есть почти во всех регионах области."

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24649&1537376699
Просто "заявки не хватает уже?"
И уж точно не для целей спихнуть их с аукциона, опять таки через прокуратуру для надёжности. 8-) Может ещё и антикорупщиков подтянуть?
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§ elektron
Re: Если вам не повезло быть исключением
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.09.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне просто интересно, как можно земельные участки по тендеру распределять?
Это же не вид кокой ни будь деятельности по предоставлению услуг.
А потом у кого такое право есть, земельные участки с аукциона сбывать?
Хотелось бы имена в студию.
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