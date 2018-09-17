elektron Re: Если вам не повезло быть исключением #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1935

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:10 Одно это предложение вызывает уже отторжение, :

"По поручению прокуратуры подразделениями комитета по управлению земельными ресурсами в прошлом году были проведены проверки законности наделения предпринимателей землей, правом временного землепользования"



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24649&1537376699



Они кем себя возомнили? Прокуратура в смысле подразумевается.



с каких это пор проводится тендер на землевладения?:

"что более 340 участков были переданы бизнесу в пользование незаконно. А именно - без проведения конкурсных процедур. Только в Костанае таких участков 63, много в Костанайском районе, а в общем есть почти во всех регионах области."



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24649&1537376699

Просто "заявки не хватает уже?"

И уж точно не для целей спихнуть их с аукциона, опять таки через прокуратуру для надёжности. Может ещё и антикорупщиков подтянуть?