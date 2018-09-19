drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13471





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14590

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:21 Цитата: 211:

Зеленые не возмущаются и не ходят с транспарантами вокруг тех, кто есть коняшку?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779265&topic_id=25576&forumid=2#779265 Зеленые не возмущаются и не ходят с транспарантами вокруг тех, кто есть коняшку?Источник:

Марик, зелёным - всёравно.у них другие задачи.

Тут есть ещё защитники животных и зверей.

Скоро запретят комаров - убивать...