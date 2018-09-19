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§ NG.kz
Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в Алматы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33729
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал инцидент в Алматы, где мужчина напал на водителя скорой помощи и нанес несколько ударов кулаком. Позже полиция задержала напавшего, им оказался гражданин Турции.
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§ 211
Re: Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то как Турция вошла к нам в таможенный Союз, благодаря России, они наглеть начали..
То наши сотрудники не знают казахского языка, то теперь избиения врачей..
Пора бы что то с этим делать..
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§ Menden1968
Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в Алматы
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турция дружественная и побратимая Казахстану страна и всё что турки вытворяют надо прощать а то лицеи закроют надо терпеть друзья.....крепитесь..
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§ 211
Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в Алматы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Турция дружественная и побратимая Казахстану

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779296&topic_id=35570&forumid=1&1537360294

Нет.
Именно стала после вступления с Россией в братские отношения..
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* таноми52
Re: Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.09.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Цитата:
Menden1968:
Турция дружественная и побратимая Казахстану

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779296&topic_id=35570&forumid=1&1537360294

Нет.
Именно стала после вступления с Россией в братские отношения..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32331?1537362907



А с Казахстаном не братские отношения? Причём, ещё в 2010 г. в Анкаре был открыт памятник Назарбаеву. В благодарность за развитие тюркского мира. Но, ты прав, Марик, во всём и всегда виновата Россия! Постсоветский синдром: никак не можем избавиться от комплекса "младшего брата"- в семье всегда бывают виноваты старшие
:lol: :-) ;-)
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§ 211
Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в Алматы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
во всём и всегда виновата Россия!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779311&topic_id=35570&forumid=1&1537363818

К сожалению это не так.
Мы со своей толерантностью виноваты сами..
Нашего летчика сбили, а мы им все прощаем..
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* elektron
Re: Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1930
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.09.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его действия квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32331?1537365520

Интересно, а почему бы не применить статью 380 УК РК
цитата: "В том случае, если подозреваемый применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, согласно статье 380 УК РК подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет."

Тоже ведь при исполнении?

Не говоря уже о моральном уровне воспитания и поведения - ниже плинтуса. :-x

Интересно было бы на него посмотреть, если бы скорая к его ребёнку, родителям или жене спешила.
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