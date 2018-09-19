elektron Re: Биртанов обратился к работникам скорой после инцидента в... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1930

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:02 Его действия квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32331?1537365520



Интересно, а почему бы не применить статью 380 УК РК

цитата: "В том случае, если подозреваемый применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, согласно статье 380 УК РК подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет."



Тоже ведь при исполнении?



Не говоря уже о моральном уровне воспитания и поведения - ниже плинтуса.



Интересно было бы на него посмотреть, если бы скорая к его ребёнку, родителям или жене спешила.