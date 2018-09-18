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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 87 из 87«1...858687
Куратор темы: 211
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот..
Наступила самая легкая, видимая часть..



Но сколько до нее нужно было перелопатить..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного другой ракурс..



Теперь к завершению мы где то близко..
Пол осталось, подоконник купить или новый поставить, батарею вывести..
Заказать двери хрущевки в пластокне, потолок, но на это пока нет денег..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хрущёвский холодильник - называется...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25444&viewmode=flat&sortorder=0&start=1275

Точно.
И придумал это Хрущев, как и окно в санузле..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас покупаем подоконник, 35 на 150, стоит 2200 с заглушкой..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и устанавливаем подоконник, примеряем радиатор отопления..
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14587
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот соседи вывели какую то трубу - из 2 этажа

Как вы думаете? Для чего она?... :lol: :-o
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Для чего она

Не могу сообразить..
От канашки что то не похоже..
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14587
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, "всёзнайки".Всё равно - не знаете.
Соседи надумали перепланировку делать.

На втором этаже. Будет строительный мусор,
который придётся убирать. Но от него много
грязи,пыли будет. Вот компрессор-работает.
Работяги работают, кидают мусор в трубу и его
вытягивает, вмесе с грязью и пылью,прямо в
контейнер,который находится прямо за компрессором.
Никакой пыли,грязи.Даже вон хозяйка с ребёнком
на руках рядом с контейнером - стоит... :lol: :oops: ;-)
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со второго этажа они кидают туда мусор?
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14587
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Со второго этажа они кидают туда мусор?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779298&topic_id=25444&forumid=2#779298

Да, Марик. На стройке - проще. Просто свешивают
трубу, внизу стоит металлический,открытый, контейнер, по
трубе мусор падает в контейнер. Заполнится,
другой - привозят. Это называется Техника
Безопасности. Я ведь тоже здесь почти год
работал на стройке. А этот даже пыль засасывает,
он герметичный... :lol: :oops:
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас мы сейчас носим то в мешках, то в коробках и то в пакетах на мусорку и вываливать строительный мусор рекомендуется не в мусорку, а рядом с контейнерами, потом их трактор с лопатами загружает в грузовик.
Сегодня был зил какой то..
Туда бросаешь и железо, но правда его сразу растаскивают сами жители, доски, бумаги, лампочки, зеркала, стекло..
Алинексы остатки и штукатурки, обои..
Кафешки рядом стаскивают туда горы ящиков и бутылок..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем временем, мажем стены глатом, то есть готовим под поклейку обоев..
Профайл
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