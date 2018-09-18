211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1301





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4561

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:17 А у нас мы сейчас носим то в мешках, то в коробках и то в пакетах на мусорку и вываливать строительный мусор рекомендуется не в мусорку, а рядом с контейнерами, потом их трактор с лопатами загружает в грузовик.

Сегодня был зил какой то..

Туда бросаешь и железо, но правда его сразу растаскивают сами жители, доски, бумаги, лампочки, зеркала, стекло..

Алинексы остатки и штукатурки, обои..

Кафешки рядом стаскивают туда горы ящиков и бутылок..