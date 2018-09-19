drakon Re: Подозреваемый в совершении тяжкого преступления костанаец... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14587

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:19 Цитата: Victor Yang:

Пока обвинительного постановления нет - он подозреваемый.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32329 Пока обвинительного постановления нет - он подозреваемый.Источник:

ВиктОр. Вы не в курсе, что обвинение должно

быть предъявлено, в течение 10 дней?

Если нет, то подозреваемый должен быть-

немедленно освобождён из под стражи...

Да ваще о чём я говорю?...