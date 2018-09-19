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§ NG.kz
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления костанаец станет донором костного мозга для родной сестры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33729
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Операция стала возможной после того, как ДВД Костанайской области ответил согласием на просьбу родственников больной женщины. Об этом сообщил сегодня, 19 сентября, на брифинге начальник следственного управления ДВД Нурлан АРЫСТАНОВ.
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§ 211
Re: Подозреваемый в совершении тяжкого преступления костанаец...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аллах его за это отблагодарит..
Красавчик..
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§ bgb
Re: Подозреваемый в совершении тяжкого преступления костанаец...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.09.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может, его наградят орденом. посмертно... 8-)
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§ drakon
Re: Подозреваемый в совершении тяжкого преступления костанаец...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14587
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

начальник следственного управления ДВД Нурлан АРЫСТАНОВ.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32329

Цитата:

по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32329

Господин, Арыстанов, наверное по обвинению, начальник управления, блиннн... 8-)
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§ Victor Yang
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления костанаец станет донором костного мозга для родной сестры
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10934
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Господин, Арыстанов, наверное по обвинению

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779259&topic_id=35569&forumid=1&1537345569

Пока обвинительного постановления нет - он подозреваемый.
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§ drakon
Re: Подозреваемый в совершении тяжкого преступления костанаец...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14587
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Пока обвинительного постановления нет - он подозреваемый.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32329

ВиктОр. Вы не в курсе, что обвинение должно
быть предъявлено, в течение 10 дней?
Если нет, то подозреваемый должен быть-
немедленно освобождён из под стражи... :lol: :-o
Да ваще о чём я говорю?... 8-)
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