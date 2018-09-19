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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зеленые не возмущаются и не ходят с транспарантами вокруг тех, кто есть коняшку?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779265&topic_id=25576&forumid=2#779265

Марик, зелёным - всёравно.у них другие задачи.
Тут есть ещё защитники животных и зверей.
Скоро запретят комаров - убивать... :lol: :oops:
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