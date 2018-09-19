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§ NG.kz
Месячник санитарной очистки начнется в Костанае с общегородского субботника
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная распространил обращение к горожанам по поводу начала месячника санитарной очистки территорий. Месячник начнется 28 сентября в 14:30 с общегородского субботника. В последующем субботники будут проходить каждую пятницу в 14:30.
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* Sniper
Re: Месячник санитарной очистки начнется в Костанае с...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.09.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Сероволков и Амсугамус, они же червяков тревожат!!!
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§ 211
Месячник санитарной очистки начнется в Костанае с общегородского субботника
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двояко как всегда..
Или ты не должен как раб пахать за бесплатно, либо не должен сорить, либо плати, чтоб твои харчки убирали специально обученные для того люди..
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§ nopoxxx
Месячник санитарной очистки начнется в Костанае с общегородского субботника
nopoxxx


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 11.10.07
Отправлено: 19.09.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы замечательно , если бы акиматовцы провели субботник вокруг своих гаражей, позади обл суда, а то там такой , пардон, срач ....


[Исправлено: nopoxxx, 19.09.2018 - 15:03]
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