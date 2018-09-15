211 Моя Деревенька и её окрестности. #13465





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4546

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:23 Цитата: drakon:

деревенский Акимат.

Действительно..

Нашим в такой акимат как то впадлу будет ходить..

Они его со своей баней без бассейна могут перепутать..

А им же работать надо там, не просто так..

Ну а на таких машинах у нас только нищеброды ездят, вообще это что за коляски то?

Для молодых мамочек в походы в супермаркеты что ли?



[Исправлено: 211, 18.09.2018 - 17:25]