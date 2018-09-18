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≡ Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области Булата ХАИПОВА огласили сегодня, 18 сентября. Он признан виновным в хищении государственных средств, общая сумма которых составила 3,6 млн тенге.
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§ Сабыр
Re: Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весьма гуманно.. Я думал лет 6 как минимум.
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§ drakon
Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14576
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Я думал лет 6 как минимум.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779207&topic_id=35564&forumid=1#779207

Ну чем больше - воруешь, тем меньше - сидишь.
Аксиома, панимашь... :lol: :oops:
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§ elektron
Re: Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.09.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности с конфискацией имущества и лишил права занимать государственные должности.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32314

С такими темпами, скоро в стране пол населения будет иметь такой статус :-x

Вот "самозанятых" то прибавится. 8-)
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§ Обликоморале
Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6035
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 07:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
С такими темпами, скоро в стране пол населения будет иметь такой статус

Думаешь лучше сразу расстреливать?
Другие может побояться воровать?
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* Sniper
Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.09.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь лучше сразу расстреливать?
Другие может побояться воровать?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779223&topic_id=35564&forumid=1#779223

сидел за одним столом с командировочными китайцами. Они просматривали нашу КН, обсуждали очередного областного коррупционера. Один из китайцев, спрашивает у того, кто перелистывает странице на смартфоне. А он, что еще до сих пор ЖИВОЙ???
Я понял, что в ихней прессе пишут о коррупционере всего один раз!!! В колонке некрологов.... 8-) :-o :-x
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