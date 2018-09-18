Sniper Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы #5





(Пользователи) Сообщений: 505

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:44 Цитата: Обликоморале:

Думаешь лучше сразу расстреливать?

Другие может побояться воровать?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779223&topic_id=35564&forumid=1#779223 Думаешь лучше сразу расстреливать?Другие может побояться воровать?Источник:

сидел за одним столом с командировочными китайцами. Они просматривали нашу КН, обсуждали очередного областного коррупционера. Один из китайцев, спрашивает у того, кто перелистывает странице на смартфоне. А он, что еще до сих пор ЖИВОЙ???

Я понял, что в ихней прессе пишут о коррупционере всего один раз!!! В колонке некрологов....