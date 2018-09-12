Цитата: 211:

Тебе вот о чем то личном если нужно поговорить



С какого перепугу?

Сливаешься в очередной раз?

Или как всегда заданный вопрос не понял?

Ну так поясню, мне не трудно.

Где твои " профессиональные" фотофакты о том, что ты разумеется сам видел в Японии и Германии.

Ничего личного, по существу тобою сказанного он был задан.