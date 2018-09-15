Rexyn Антифлуд для адекватныхъ. #378





(Администрация) Сообщений: 57

Регистрация: 22.11.17 (Администрация) Отправлено: - 10:21 Цитата: kbkz1980:

Может кто подскажет,где у нас спортивные бальные танцы для взрослых?Заранее спасибо.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34986&viewmode=flat&sortorder=0&start=360 Может кто подскажет,где у нас спортивные бальные танцы для взрослых?Заранее спасибо.Источник:



У Андрея Нужного была взрослая группа бальников. Сейчас не знаю, есть ли. Поищите его в сетях, типа ВКонтакте и спросите. Может и номер найдете.