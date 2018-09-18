Цитата: 211:

На детей теперь пальцем все будут показывать, их папы грабители старушек..





Э не! Через пару тройку лет это ты им будешь показывать под электрошокером куда деньги от сдаваемых хрющевок заныкал!





А ещё говорят у сценаристов фильмовых кризис жанра, кокос не растет, сценарии не пишутся!



В Костанаямана такие милые соседи сейчас проживают!

Что не фрукт, то талант и прямо шедевр!



Даже править практически ничего не нуно!

Пытаться написать - только портить!

Готовый сюжет для "Бриллиантовая рука - 2"



Тетю кстати проверить нуно. Она же в гипсе в Курган сокровища дома вывезти явно желает!



И вообще такая тётя явно зря пропадает!



Её бы в акиматум запустить к жуликам!

Она бы там шороху навела да порастаптывала аки слон в мышиной лавке всех жопоруких тырильщиков бюджетов и утырочных ковырятелей городских улиц!





[Исправлено: Серый волк, 18.09.2018 - 19:01]