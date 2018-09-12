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§ NG.kz
Замочите сало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.
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§ Обликоморале
Замочите сало
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Разумеется..

Где "профессиональные" фотофакты? :lol:
Цитата:
211:
ибо они уже

Ну я думаю, Виталий (El), тебе сполна ответил.
Иногда панимаешь, лучше жевать сало, чем писать.
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
профессиональные" фотофакты?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35512&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Тебе вот о чем то личном если нужно поговорить, для того есть соответствующая у тебя в данном случае ветка..
Тут идут рассуждения о пользе, вреде, вида и цвета сала..
И как говориться ничего лишнего, только еда..
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§ Обликоморале
Замочите сало
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тебе вот о чем то личном если нужно поговорить

С какого перепугу?
Сливаешься в очередной раз? :lol:
Или как всегда заданный вопрос не понял?
Ну так поясню, мне не трудно.
Где твои " профессиональные" фотофакты о том, что ты разумеется сам видел в Японии и Германии.
Ничего личного, по существу тобою сказанного он был задан.
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§ kbkz1980
Замочите сало
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.09.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну что любезный к пасссанёнку прикапались.
Он же в своём амплуа,начинает с ,,высока,, ну тип всё знает,лично видел и участвовал :lol:
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§ Sniper
Замочите сало
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 12:54
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Японии

Ты в данный момент хочешь поговорить о Японии и Хиросиме или о сале, которое для тебя неизвестность?
Я то как раз и сейчас сала откушал, как с города приехал..
У меня то как раз все окей как говориться..
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сало рас..
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сало другой сорт еще от степного Тулпара двас..



Так что с чем чем, но с саломом у меня все каширно..
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§ drakon
Re: Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14576
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,что нам Дора в следующем
номере НГ - приготовит... :lol:
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно,что нам Дора в следующем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779211&topic_id=35512&forumid=1#779211

Надеюсь что покажет сам процесс хоть немного, а не уже готовое блюдо одной картинкой..
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