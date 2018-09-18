211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1281





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4529

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:07 Цитата: kbkz1980:

А мебеля какого цвета хотите



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25444&post_id=779194&order=0&viewmode=flat&pid=779193&forumid=2#779194 А мебеля какого цвета хотитеИсточник:

По идее надо было мебель, кафель, обои..

Теперь мебель на минимум пол года откладем, подобрать то можно что то будет, но сложно, низ если розовый или какой то там, верх молочный, не знаю еще.