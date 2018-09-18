211 Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4529

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:46 Цитата: Сыкымы:

каком-то чудном" сайте штрафы и налоги проверить-то не судьба,



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779187&topic_id=35561&forumid=1#779187 каком-то чудном" сайте штрафы и налоги проверить-то не судьба,Источник:

Вообще то я человек дела и люблю дела делать в реале, смотря клиенту или тому кто выписывает штрафы в глаза, не отводя взгляда..

В том то я и ты отличаемся друг от друга и таким как ты этого не понять..

Извини, в тырнете сутками на всех сайтах мира сидеть, не мое..