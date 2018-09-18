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§ NG.kz
Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы не попасть в реестр должников, жителям страны необходимо добровольно исполнять возложенные на них обязательства и хотя бы изредка проверять себя на наличие штрафов.
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* drakon
Re: Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы Минюст - следил за своими подчинёнными.
в Областях,чтобы - не воровали... :lol:
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§ Sniper
Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
учше бы Минюст - следил за своими подчинёнными.
в Областях,чтобы - не воровали..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779170&topic_id=35561&forumid=1#779170

о боже, как ты посмел!!! Попадешь в черный список. Станешь не заездным. Извиняйся сейчас же. У нас даже поддатый Марик не позволяет себе такого))))))
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§ 211
Re: Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штрафы проверяю походами раз в несколько месяцев в Гаи в 6й по моему кабинет..
Или 8й..
Пока все нормально, казалось бы, иногда паришься и до 80ти можешь выжать..
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§ Сыкымы
Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.09.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Штрафы проверяю походами раз в несколько месяцев в Гаи

На "каком-то чудном" сайте штрафы и налоги проверить-то не судьба, видать. Ток здесь и можешь в клавишки тыкать, профессианал. Ну, не зря говорят - дурная голова ногам покоя не даёт.
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§ 211
Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
каком-то чудном" сайте штрафы и налоги проверить-то не судьба,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779187&topic_id=35561&forumid=1#779187

Вообще то я человек дела и люблю дела делать в реале, смотря клиенту или тому кто выписывает штрафы в глаза, не отводя взгляда..
В том то я и ты отличаемся друг от друга и таким как ты этого не понять..
Извини, в тырнете сутками на всех сайтах мира сидеть, не мое..
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§ Сыкымы
Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.09.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
тому кто выписывает штрафы

Штрафы тебе выписывает электронная система. Посмотри ей в глаза :lol:
Цитата:
211:
в 6й по моему кабинет..
Или 8й..

А там ток уведомления выдают 8-)
Профайл

§ 211
Минюст рекомендовал казахстанцам проверять наличие долгов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Штрафы тебе выписывает электронная система

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779191&topic_id=35561&forumid=1#779191

Нет, не всегда.
Это когда явно.
Когда не явно, подправляется все в ручную на сугубо личный опыт в этих делах..
И подправляют это где то там у них, решают платить тебе или нет..
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