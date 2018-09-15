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Страница 898 из 898«1...896897898
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если сам найдет, значит действует.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778938&topic_id=25576&forumid=2#778938

А как я буду знать? Нашел или нет?... :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1926
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как я буду знать? Нашел или нет?... Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778940&topic_id=25576&forumid=2&1537022904

ну по "морде" довольной определишь :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
как я буду знать? Нашел или нет?..

За добавкой прибежит.
Если подейсвовало.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И зачем человеку, такая большая машина?

Даже в парковочное место - не влазит.
Наши люди,на таких машинах в булочную-
не ездят. Русский наверное?... :lol:
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4517
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
зачем человеку, такая большая машина?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778977&topic_id=25576&forumid=2#778977

Ну эта Бэха не такая то уш большая..
Возле нашего акимата и побольше есть..

[Исправлено: 211, 17.09.2018 - 17:47]
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4517
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати у вас акимат это какой и какие жыпы там стоят, интересно, ваши круче или наши акиматовские..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати о рестоврации мечети,церкви. Я уже
писал,что нашей церкви,возле которой я живу,
в этом году исполнилось 185 лет. Сейчас её -

реставрируют. Я тоже пожертвовал на ремонт,
хотя в неё не хожу. Делаю это каждый год.

На различные их нужды. Вот и Рестовраторы
тут - реставрируют.... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати у вас акимат это какой

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779165&topic_id=25576&forumid=2#779165

Вот наш деревенский Акимат.

Конечно - нам далеко до ваших... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
и какие жыпы там стоят, интересно, ваши круче или наши акиматовские..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=779180&order=0&viewmode=flat&pid=779165&forumid=2#779180

А вот машины работников Акимата стоят.

Служебной машины,как шофёра и охраны -
у Акима тоже нет. Все ездят - на личных.
Акиму только выдают деньги на бензин,
если он едет по служебным делам... :lol: :-o :oops:
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4517
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
деревенский Акимат.

Действительно..
Нашим в такой акимат как то впадлу будет ходить..
Они его со своей баней без бассейна могут перепутать..
А им же работать надо там, не просто так..
Ну а на таких машинах у нас только нищеброды ездят, вообще это что за коляски то?
Для молодых мамочек в походы в супермаркеты что ли?

[Исправлено: 211, 18.09.2018 - 17:25]
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