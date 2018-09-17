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§ NG.kz
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воды в многоэтажках не будет завтра, 18 сентября, с 9.00 до 18.00. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". Причина отключения - устранение вновь выявленных порывов. Список домов читайте здесь.
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* 211
Re: В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4517
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вода горячая сейчас то и не нужна в принципе, конечно готовить сани нужно осенью..
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§ ША -ХИ-НЯ
Re: В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с...
ША -ХИ-НЯ


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 17.09.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ураааааа! нам на КСК- ПЕРЕВАЛОВКЕ не отключат ! мы счастливчики !! :lol: :lol:
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* 211
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4517
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ША -ХИ-НЯ:
ПЕРЕВАЛОВКЕ

На переваловке что еще,трущобы двухэтажные не все снесли?
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* директор пляжа
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.09.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попутал наверно, отродясь там их не было, лишь бы написать ей Богу
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§ Xacatel
Re: В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 18.09.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездельники, сидели в отпусках месяц ничего не делали. Прикрывались горгзом. А теперь порывы у них пошли. Почему например холодную воду не оресовывают два раза в год по месяцу? Может и горячую не надо трогать, чтобы порывов не было? :-o
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§ Victor Yang
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10933
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
Почему например холодную воду не оресовывают два раза в год по месяцу?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779106&topic_id=35550&forumid=1&1537247530

Потому что:
1. На холодной воде нет сильных деформаций из-за разницы температур и усталость швов наступает значительно позже.
2. В случае порыва, холодную воду могут подвозить водовозкой, чего нельзя сделать с отоплением.
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§ Маркс
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
Может и горячую не надо трогать, чтобы порывов не было?

Конечно, не надо трогать. Уж сколько раз твердили миру, что старые системы нельзя проверять повышенной нагрузкой. Эта проверка нужна только новым системам, чтобы выявить заводской брак. Если уж проверять старые системы, то только для того, чтобы при малейших повреждениях полностью менять все проблемные участки на новые, а не ставить бесконечные заплаты, вокруг которых все уже прогнило настолько, что заплаты должны идти одна за другой, сдерживая прорывы. Но вместо этих проверок достаточно соблюдать плановый график замен устаревших участков и не морочить людям голову. Больше никто и нигде не проверяет периодически свои системы под нагрузкой, ни строители, ни медики, ни связисты, ни артисты, ни банкиры ... никто и нигде. Иначе, такая бы веселуха началась, мама не горюй!
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§ Menden1968
Re: В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вода горячая сейчас то и не нужна в принципе, конечно готовить сани нужно осенью..

Да и вобще раньше обходились без горячей воды ....и вообще она не нужна никому правильно.
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* 211
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4517
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
вообще она не нужна никому правильно

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779173&topic_id=35550&forumid=1&1537269287

У всех есть бойлера, разумеется, могут подождать, чтобы зимой не отключали или реже отключали отопление..
Тебе что, пару дней попользоваться бойлером ломы, или неделю зимой без отопления и горячей сидеть?
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