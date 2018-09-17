Маркс В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 117

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:08 Цитата: Xacatel:

Может и горячую не надо трогать, чтобы порывов не было?



Конечно, не надо трогать. Уж сколько раз твердили миру, что старые системы нельзя проверять повышенной нагрузкой. Эта проверка нужна только новым системам, чтобы выявить заводской брак. Если уж проверять старые системы, то только для того, чтобы при малейших повреждениях полностью менять все проблемные участки на новые, а не ставить бесконечные заплаты, вокруг которых все уже прогнило настолько, что заплаты должны идти одна за другой, сдерживая прорывы. Но вместо этих проверок достаточно соблюдать плановый график замен устаревших участков и не морочить людям голову. Больше никто и нигде не проверяет периодически свои системы под нагрузкой, ни строители, ни медики, ни связисты, ни артисты, ни банкиры ... никто и нигде. Иначе, такая бы веселуха началась, мама не горюй!