Sniper Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность #16





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:48 Цитата: Menden1968:

икогда вам недадут вернуть международные рейсы в Кустанай АИР Астана всё аккупировала все между.рейсы через столицу.Источник в порту работает говорит это всё б



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779172&topic_id=35554&forumid=1#779172 икогда вам недадут вернуть международные рейсы в Кустанай АИР Астана всё аккупировала все между.рейсы через столицу.Источник в порту работает говорит это всё бИсточник:

это было давно и неправда. Сразу все лапки и сложили. Транзитных рейсов полно. Бери и обслуживай их как раньше. Прямой рейс мы не потянем.