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§ NG.kz
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление правительства РК от 12 сентября 2018 года размещено на портале информационно-правовой системы нормативных актов «Адiлет». Предприятие существует в форме акционерного общества, передается 100% акций.
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§ Нурбанчик
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1834
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.09.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Я реально пожалел самолет Аэрофлота после посадки.

Если будет какая-то поломка у самолета или вмятина на самолете от вылетевшего куска асфальта, сумма иска от авиакомпании будет не малая.
При этом аэропорт имеет все соответствующие разрешения на эксплуатацию ИВПП от КГА и МИР РК 8-), а про реконструкцию ИВПП пока не слышно
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
икогда вам недадут вернуть международные рейсы в Кустанай АИР Астана всё аккупировала все между.рейсы через столицу.Источник в порту работает говорит это всё б

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779172&topic_id=35554&forumid=1#779172

это было давно и неправда. Сразу все лапки и сложили. Транзитных рейсов полно. Бери и обслуживай их как раньше. Прямой рейс мы не потянем.
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