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≡ Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление правительства РК от 12 сентября 2018 года размещено на портале информационно-правовой системы нормативных актов «Адiлет». Предприятие существует в форме акционерного общества, передается 100% акций.
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§ Sniper
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу. Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779110&topic_id=35554&forumid=1#779110

Люди вынуждены ехать в Челябинск, в Астану и иногда в Алма- ату чтобы сесть на свой рейс. Сколько денег уходит на сторону. Вон и Дракон мог прилететь в Костанай.
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§ Сабыр
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Сабыр


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Сообщений: 49
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кулагин загубил наш порт.. Когда деньги текли рекой из бюджета,вот тогда надо было реконструировать и т.д. А они себе,поигрались и бросили не прибыльную затею. Конечно,можно поднять аэропорт,в области оч много богатых людей,которые готовы летать.
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§ Нурбанчик
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1834
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Слава богу. Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.


Твои слова да богу в уши, чтобы вразумились авиационные власти Казахстана.
В этом году из аэропортов Казахстана, в связи с повышением авиационных тарифов, ушли «Победа», British Airways, KLM, Air Baltic, Czech Airlines, многие другие зарубежные авиаперевозчики прекратили полеты в Астану и уменьшили частоту авиарейсов.

Из-за несогласия казахстанских авиационных властей увеличить частоту рейсов и доступ российских авиакомпаний на территорию страны, цены на рейсы между Казахстаном и Россией далеко не из дешевых.
Так алма-атинский регион пользуется услугами бишкекского Манаса, где цены на авиабилеты в Россию в 2-3 раза дешевле, так же и в Кустанай цены на билеты Аэрофлота стоят не мало, дешевле воспользоваться соседними Челябинском или Екатеринбургом.
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§ drakon
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Вон и Дракон мог прилететь в Костанай.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779139&topic_id=35554&forumid=1#779139

Да, Доктор, это одна из причин, по которой я не хочу - лететь в Кустанай... :lol:
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, Доктор, это одна из причин, по которой я не хочу - лететь в Кустанай...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779145&topic_id=35554&forumid=1#779145

хорошо, тогда можно организовать рейсы на юг области. Тургай, Аркалык, Амантогай. Купите нормальные самолеты.
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* Сыкымы
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.09.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Тургай, Аркалык, Амантогай. Купите нормальные самолеты.

И взлётные полосы для них.
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
И взлётные полосы для них.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779158&topic_id=35554&forumid=1#779158

без проблем. Авиа перевозки стоят на 4 месте по окупаемости вложенных инвестиций. В Рашке многие толстосумы имеют частные самолеты.
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§ kbkz1980
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3754
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракоша,цена вопроса 600 ёвро,через Минск,
Народу много на этот рейс.
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
В Рашке многие толстосумы имеют частные самолеты.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779162&topic_id=35554&forumid=1#779162

Обыкновенный хирург областной больницы в Рашке уже 15 лет имеет частный самолет ЯК-18Т. У нас с ним одна марка самолета. Насчет запчастей переписываюсь с ним. Очень удобный вид транспорта. Только аренда чужих аэропортов дорогая. Дома я в Басбеке построил ангарчик и ВВП -300 метров перед ним от бульдозерил. Вывел самолет, загнал туда машину и полетел куда надо. Внуки рады.
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§ dvb
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
dvb


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Сообщений: 81
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 18.09.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
хорошо, тогда можно организовать рейсы на юг области. Тургай, Аркалык, Амантогай.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779162&topic_id=35554&forumid=1&1537262896


Найдите в интернете нынешние снимки аэропорта и полосы в Аркалыке. Там разруха полнейшая.
В Кустанае полоса тоже убитая в хлам. Я реально пожалел самолет Аэрофлота после посадки.
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Найдите в интернете нынешние снимки аэропорта и полосы в Аркалыке. Там разруха полнейшая.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779167&topic_id=35554&forumid=1#779167

до зимы постараюсь туда слетать. Посмотрю как там дела? Может там бардак начался с тех пор, когда Иволга слямзила у них целый парк АН-2? Там ихние летчики стояли в усмерть за свои самолеты. Папа вынужден был вывозить их в разобранном виде. Реально опасался. Вдруг не долетят.
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§ Нурбанчик
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1834
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.09.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дракоша,цена вопроса 600 ёвро,через Минск,
Народу много на этот рейс.

600 евро (48 тыс.руб.) это туда - обратно или в один конец?
Что-то у батьки дороговато.

Аэрофлотом с Кустаная до Ганновера в одну сторону 19 719 руб на начало октября.
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§ Menden1968
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.

Никто и никогда вам недадут вернуть международные рейсы в Кустанай АИР Астана всё аккупировала все между.рейсы через столицу.Источник в порту работает говорит это всё было сделанно намеренно чтобы все междун. рейсы сосредаточить в столице и всё движение шло через неё.
Если летаю то через Челябинск правда дольше но дешевле,летом аир Астана поднимает заоблачные цены,что отбивает всё желание ехать.
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