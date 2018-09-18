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§ NG.kz
В Костанае отметили еврейский новый год - Рош-Ашана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33716
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Празднуют "голова года", соблюдая многовековые традиции, рассказал посланник Любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области Мэнахэм ЗАЛМАНОВ
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§ 211
Re: В Костанае отметили еврейский новый год - Рош-Ашана
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы евреи..
При всем при том что было, чтут свою веру, свою нацию, свой народ и традиции..
И обязателен родной язык..
Нам бы у них поучиться..
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