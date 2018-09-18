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§ NG.kz
«Мое сердце, твое сердце!» - выездную акцию проводит Костанайский областной центр крови
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33716
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пункт забора крови организуют завтра, 19 сентября, на территории ТРЦ "Kostanay PLAZA". Как сообщили в Областном центре крови, для доноров во время выездной акции будут действовать стандартные ограничения.
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§ 211
Re: «Мое сердце, твое сердце!» - выездную акцию проводит...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если меня в конце 90х сняли с туберкулезного учета, сдавать можно или нет?
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