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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Правильно делаешь-

Я все таки оптимист.
В данном случае.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
спортивные бальные танцы для взрослых

А может все же "танец живота"?
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* Rexyn
Антифлуд для адекватныхъ.
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 57
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 17.09.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Может кто подскажет,где у нас спортивные бальные танцы для взрослых?Заранее спасибо.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34986&viewmode=flat&sortorder=0&start=360


У Андрея Нужного была взрослая группа бальников. Сейчас не знаю, есть ли. Поищите его в сетях, типа ВКонтакте и спросите. Может и номер найдете.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
У Андрея Нужного была взрослая группа бальников.

У него вроде сейчас жена этим занимается...А он с колясочниками что ли.
Ищи Лилу тут.
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.09.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Цитата:
Обликоморале:

Спасибо Большое!!!
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Спасибо

Ты про "танец живота"? Я знал, что тебе мое предложение понравится. :lol:
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.09.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дохтер,дорогой, возмите себя в руки
С вашим опытом пора научиться писать непотребу меж букв,старайтесь,чёб не тёрли-почитать хотца)))
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