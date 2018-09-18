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§ NG.kz
Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33716
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в селе Тимирязево в Житикаринском районе. Вчера, 17 сентября, в 14.00 мальчик вышел из дома поиграть и не вернулся.
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§ bgb
Re: Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4059
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.09.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей, - сообщили в пресс-службе. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32318

мальчик сам открыл крышку септика и прыгнул туда?
или же те, кто готовил релиз пресс-службе, очень некомпетентный...
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§ Victor Yang
Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10932
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей, - сообщили в пресс-службе. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32318

Как можно это утверждать, не проводя расследования? А крышка была на люке? Она надёжно была закреплена?

Соболезнования родителям и всем близким - сильное горе потерять ребёнка.

[Исправлено: Victor Yang, 18.09.2018 - 14:03]
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§ 211
Re: Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обвинили родителей..
Наверняка те, кому принадлежит септик подкуп ли там всех..
Это же проще простого, обвинить родителей..
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