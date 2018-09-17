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§ NG.kz
Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два года назад в Костанае открыли новую мечеть на ул. Маяковского и здание старой оказалось ненужным. Его отключили от отопления, перестали читать намаз и проводить праздники. Сейчас здание закрыто.
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§ Victor Yang
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10929
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.09.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели у нас так мало прихожан в мечетях, что здание оказалось ненужным? Такое здание нельзя забрасывать, иначе лишимся архитектурного памятника.
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* Sniper
Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.09.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неужели у нас так мало прихожан в мечетях, что здание оказалось ненужным? Такое здание нельзя забрасывать, иначе лишимся архитектурного памятника.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779064&topic_id=35548&forumid=1#779064

- каждый ходит в свою понравившуюся мечеть. Эта мечеть долго простаивает, и потеряла своих прихожан. Была раньше КТЮЗом.
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§ 211
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз нельзя самим ремонтировать, то пусть это делает государство..
Тут все просто..
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§ юля елиссева
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
юля елиссева


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Сообщений: 1115
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вернуть в здание Театр юного зрителя! Жрецов в здание больше не пущать!
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§ Гога
Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.09.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас церковь отделена от государства .
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§ dispetcher231
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
dispetcher231


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Сообщений: 9
Регистрация: 03.08.18
Отправлено: 18.09.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если мечеть не нужна тогда пусть в детский садик перереставрируют
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* Sniper
Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dispetcher231:
если мечеть не нужна тогда пусть в детский садик перереставрируют

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779096&topic_id=35548&forumid=1#779096

Лучше, пусть филармония назад переезжает, акустика в зале хорошая.
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§ alex_60
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для меня вне понимания- забросить мечеть в самом центре города.
там похоже кто-то уже живет,
половики сушат, детишки играют,
на самокатах ездят,
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§ alex_60
Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотя думаю местные жители довольны,
тихо стало, можно спать спокойно .
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* maxsaf
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне кажется, тут все делается с умыслом. Здание простояло более 100 лет, и судя по всему, ему требуется чисто косметический ремонт. Специально запустили до такого состояния. Хотя и выглядит оно ужасно сейчас, но что-то мне подсказывает, что его нужно просто подкрасить. Явных повреждений не видно, как типа трещины на новостройках. И намек прошел, что кто попало ремонтировать не будет без спец. лицензии. Если начнутся разговоры о сносе или передаче еще кому то - такой шум поднимется, что сразу и деньги на ремонт найдутся, и ПСД будет, и пилорама завертится. А красить будут все те же Равшан и Джамшут, за свои скромные зарплаты штукатура-маляра.
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