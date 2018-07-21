Сыкымы Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 450

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:01 Цитата: 211:

не нравится что то

Где хоть одно слово про не нравится? Покажи!

Цитата: 211:

Еще раз

Ещё раз - всё уже заказано и оплачено, люди гадают - что ещё нарисуют. Кто кому указывает? И только одному нужно и тут прописать своё, уже набившее оскомину, "Не нравится - сделай сам". Втыкаешь эту мутотень к месту и не к месту. Стоит только слово написать - и тут же попугай из кустов орёт:"Не нравится - сделай сам!". Да всем картинки нравятся, никто их не охаивает! Достал уже твой срач не по теме, и в каждой ветке. Тебе самому не надоело ещё?