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§ NG.kz
Еще один монументальный арт появился в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.
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§ 211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Это ты про акимат? Ли

И снится тебе не шепот космодрома, а наш костанайский акимат...
Хех..
Он то тут при чем?
Я сказал про творческих людей..
Еще раз, не нравится что то, найми их и заплати сам лично..
Проблема то в чем?
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§ Сыкымы
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.07.18 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
не нравится что то

Где хоть одно слово про не нравится? Покажи!
Цитата:
211:
Еще раз

Ещё раз - всё уже заказано и оплачено, люди гадают - что ещё нарисуют. Кто кому указывает? И только одному нужно и тут прописать своё, уже набившее оскомину, "Не нравится - сделай сам". Втыкаешь эту мутотень к месту и не к месту. Стоит только слово написать - и тут же попугай из кустов орёт:"Не нравится - сделай сам!". Да всем картинки нравятся, никто их не охаивает! Достал уже твой срач не по теме, и в каждой ветке. Тебе самому не надоело ещё?
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§ Медный
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2443
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.07.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо теперь обыграть тендер на освещение сих монументов :-)
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§ Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6024
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут смотрю некоторые челы, далекие от творчества и знаний законов, пытаются выдать желаемое за действительное.
Ну для особо ''одаренных'' это простительно.
Путают рекламу, использование в коммерческих целях с обычным граффити.
Бывает, что поделаешь.
Вони не знают, что можно использовать фотографии из специальных фотобанков, на которые распространяется открытая лицензия — такое понятие закреплено в ст.1286.1 ГК РФ.
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§ Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6024
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Кому ты пытаешься тут, что то разжевать.
Чужих мнений они не приемлют, так как токма их, правильное и верное. Проффесиональное, не побоюсь сказать. :lol:
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§ Медный
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2443
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.18 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


оставлю это здесь
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* Sniper
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 07:53
Комментарий удален модератором.
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* Sniper
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взбивание кумыса молодой келинкой это конечно здорово. Но, в области прошли и проходят другие знаменательные события. Может об этом в акиматах и не знают в силу своей молодости или недомыслия?
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* Sniper
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другие портретосы на торцовых стенах по улице Абая тоже вызывают по крайней мере недоумение. Мужик пашет на себя, пользуется моментом в этой неразберихе. Прихватив тысячи гектаров земли при норме 18 гектаров пашни и 12 гектаров сенокоса на один штык. Кто знает, что он вообще платит своим людям.((((( Обеспечивает себе счастливую старость и сладкую жизнь своим потомкам. А ему за это почетного гражданина дают, и на стену вешают. Славненько.
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