maxsaf Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 115

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:36 А мне кажется, тут все делается с умыслом. Здание простояло более 100 лет, и судя по всему, ему требуется чисто косметический ремонт. Специально запустили до такого состояния. Хотя и выглядит оно ужасно сейчас, но что-то мне подсказывает, что его нужно просто подкрасить. Явных повреждений не видно, как типа трещины на новостройках. И намек прошел, что кто попало ремонтировать не будет без спец. лицензии. Если начнутся разговоры о сносе или передаче еще кому то - такой шум поднимется, что сразу и деньги на ремонт найдутся, и ПСД будет, и пилорама завертится. А красить будут все те же Равшан и Джамшут, за свои скромные зарплаты штукатура-маляра.