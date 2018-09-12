elektron Замочите сало #44





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1926

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:14 Цитата: 211:

Разумеется..И беженцы попадают в статистикуИсточник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24639&start=30&1537203974 Разумеется..И беженцы попадают в статистикуИсточник:

Разумеется, правда в криминальную Цитата: 211:

ибо они уже граждане Германии Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24639&start=30&1537203974 ибо они уже граждане Германии Источник:

Они прежде всего беженцы, да и то не все имеют этот статус. Гражданами им стать не так уж просто. Первые, без статуса беженца, сначала должны его получить или будут высланы из страны. Вторые, получившие будут содержаться и дальше до тех пор, пока страна происхождения не перестанет считаться "военной зоной" ну или что то типа того. Ну в зависимости от причин получения права беженца... Останутся, только те, кто интегрируется, найдёт работу и более 10-ти лет не будет зависеть от помощи государства, ну или женится (выйдет за муж) за-(на) гражданине (ке) германии. Но там тоже 5-ть лет брака реального нужно минимум. Не всё так просто под луной

Так что чеши дальше про то как космические корабли бороздят просторы нашей вселенной

И что бы от темы сильно не отвлекаться, про сало не забудь упомянуть...



[Исправлено: elektron, 17.09.2018 - 18:16]