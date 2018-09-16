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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 85 из 85«1...838485
Куратор темы: 211
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно хрущевка..
Спасибо Никите Сергеевичу..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем что то мудрить с этой дырочкой, или с полторашкой с пробкой, либо с канашкой на 50 с крышкой..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с полом тоже что то нужно придумать..



На ум сразу залить раствором и забить ДСП..
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
или с полторашкой с пробкой

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779010&topic_id=25444&forumid=2#779010

Что? Пиво там прячешь?... :lol:
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что? Пиво там прячешь

Не, там кухня будет у суженной, пиво прятать буду в другом месте..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то дома нашел, засунуть в дырку..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно так будет



Завтра время будет если, докупим заглушку и запеним трубу хрущевки..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Параллельно примериваем биметалическую батарею на зал..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Устанавливаем новую коробку, штробим новую третью розетку и замазываем..
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