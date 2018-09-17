elektron Если вам не повезло быть исключением #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1926

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 Лично у меня ощущения, что прокуратура переходит границы не только своих полномочий, но и вседозволенности.

Согласно закону РК:

"- Статья 84. Общие положения и принципы принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд



1. Земельный участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях при невозможности иного способа удовлетворения этих нужд и условии равноценного возмещения имущества с согласия собственника или негосударственного землепользователя либо по решению суда."



Выставлять на аукционы? Нет такой графы в законодательстве.



Подробнее здесь, если кому интересно и разбирается, а чёрт ногу сломит, в этих формулировках:

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1040583#sub_id=840000