NG.kz Ушел за психологическую границу



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33710

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:28 В конце прошлой недели курс нацвалюты так стремительно пошел вниз, что евро «пробило» отметку 440 тенге, а доллар приблизился к 383 тенге. Оба эти значения эксперты назвали психологическими не только для потребителей, но и для инвесторов, потому что тенге по отношению к евро опустился ниже своего минимума на 20 с лишним пунктов, а по отношению к доллару приблизился к историческому минимуму.

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