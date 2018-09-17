/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ушел за психологическую границу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ушел за психологическую границу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце прошлой недели курс нацвалюты так стремительно пошел вниз, что евро «пробило» отметку 440 тенге, а доллар приблизился к 383 тенге. Оба эти значения эксперты назвали психологическими не только для потребителей, но и для инвесторов, потому что тенге по отношению к евро опустился ниже своего минимума на 20 с лишним пунктов, а по отношению к доллару приблизился к историческому минимуму.
Читать статью

§ 211
Re: Ушел за психологическую границу
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то цены подымут..
Конечно, жалко кого то, кто хочет прикупить что то иностранное, но тебя то кто пожалеет..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 1
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх