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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33710

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:13 «Костанайский район, сегодня вызвали в сельский акимат, выдали под роспись отказ в продлении аренды земельных участков, прокуратура отменила ранее выданные разрешения о продлении аренды. Мотив - через 2-3 недели участки будут выставлены на аукцион. Кто еще получил такие уведомления? С чем связано, какие подводные течения ожидаются, в чьих интересах?» Такая народная новость на днях пришла на наш сайт ng.kz. Как и предполагала «НГ» в публикации «Сигнал от коллегии» (№ 36, 6 сентября), решение апелляционной инстанции по спору между отделом земельных отношений Костанайского района и КХ Губенко, принятое 4 сентября, приобрело принципиальное значение для множества подобных ситуаций.

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