/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Если вам не повезло быть исключением		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Если вам не повезло быть исключением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Костанайский район, сегодня вызвали в сельский акимат, выдали под роспись отказ в продлении аренды земельных участков, прокуратура отменила ранее выданные разрешения о продлении аренды. Мотив - через 2-3 недели участки будут выставлены на аукцион. Кто еще получил такие уведомления? С чем связано, какие подводные течения ожидаются, в чьих интересах?» Такая народная новость на днях пришла на наш сайт ng.kz. Как и предполагала «НГ» в публикации «Сигнал от коллегии» (№ 36, 6 сентября), решение апелляционной инстанции по спору между отделом земельных отношений Костанайского района и КХ Губенко, принятое 4 сентября, приобрело принципиальное значение для множества подобных ситуаций.
Читать статью

§ MedVed820607
Re: Если вам не повезло быть исключением
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.09.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь. Хотябы 1 предприниматель попавший на деньги из-за халатности чиновников подаст на них в суд на возмещение ущерба и выиграет его.
Профайл

§ 211
Re: Если вам не повезло быть исключением
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Надеюсь. Хотябы 1 предприниматель попавший на деньги из-за халатности чиновников подаст на них в суд на возмещение ущерба и выиграет его.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24649&1537189739

Нет.
Надеяться не нужно.
Без вашей реальной поддержки, а это поддержка народа, им не справиться..
Надеюсь ты реально поддержишь их в этом начинании с другими такими же..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 0
Всего: 212

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх