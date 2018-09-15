elektron Моя Деревенька и её окрестности. #13457





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1923

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:49 Цитата: drakon:

А как я буду знать? Нашел или нет?... Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778940&topic_id=25576&forumid=2&1537022904 А как я буду знать? Нашел или нет?... Источник:

ну по "морде" довольной определишь